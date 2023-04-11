Упустил прекрасный момент: какую оценку за игру против Барселоны получил Виктор Цыганков

В понедельник, 10 апреля, Барселона неожиданно дома не смогла победить Жирону. Команда Виктора Цыганкова вывезла из "Камп-Ноу" один балл.

Уже на 2-й минуте у украинца был отличный шанс шокировать всех поклонников Барселоны. Виктор поймал мяч на ногу после верховой передачи с противоположного фланга. Но попасть в каркас ворот Цыганкову не удалось. Прекрасный момент уже на старте матча упустил правый вингер Жироны.

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Видео голевого момента Цыганкова

На поле украинский легионер Жироны провел 71 минуту и был заменен Родриго Рикельме Рече.

С украинцем на поле и без него команды так и не смогли забить хотя бы один гол, который бы определил победителя встречи. "Сухой" нули на "Камп Ноу". Барселона вслед за Реалом теряет очки в 29 туре Ла Лиги.

После поединка статистический портал WhoScored выставил отметки за игру. Цыганков стал чуть ли не самым плохим среди футболистов Жироны, вышедших в стартовом составе. Оценка Виктора составила только 6.3. Ниже всего у двух игроков гостей Гарсии и Кастельяноса – 6.2 и 5.9 соответственно.

Отметим! Виктор Цыганков впервые сыграл в каталонском дерби против Барселоны. Для него этот поединок стал 9-м в футболке Жироны в Ла Лиге.

Лучшим футболистом встречи в составах обеих команд стал фланговый защитник Жироны Мартинес – 7.7.

Высокую оценку в составе Барселоны получил Бускетс – 7.5. Наименьшие оценки среди игроков, начавших матч с основы, получили тер Штеген, Фати и Роберто – все по 6.5.



Барселона – Жирона: оценки за игру / Скриншот из WhoScored

К слову. Барселона даже после ничьей продолжает удерживать лидерство в Ла Лиге. Преимущество над вторым Реалом очень комфортно – в 13 очков. Жирона с 35 пунктами занимает 11 место.