Эта Жирона – лучшая команда, которую я когда-либо видел, – признание Хави после поражения Барселоны

В 16-м туре испанской Ла Лиги-2023/2024 состоялось каталонское дерби, в котором Жирона впервые в истории победила Барселону на выезде 2:4.

Не обошлось без украинской связи Жироны Виктор Цыганков-Артем Довбык. Уже на 12-й минуте гости выбежали в стремительную контратаку, закончившуюся голом Довбика по передаче Цыганкова, открывших счет в игре 0:1.

К теме Гол Довбика начал феерию: Жирона эффектно прибила Барселону и возглавила Ла Лигу – видеообзор

Хави: Несколько дней назад мы не пропустили от Атлетико, а на этот раз сразу 4 гола

По ходу поединка команды обменивались голами, а финальный свисток зафиксировал историческую победу Жироны на выезде над Барселоной 2:4.

После поединка главный тренер "блаугранас" Хави прокомментировал поражение своей команды и отметил соперника. Легенда Барселоны заговорил о преимуществах Жироны, которые она использует, поэтому заслуженно опережает его команду на 7 баллов.

"Возможно, ошибки в обороне повлияли на нас. Это детали. У них отличная команда и проект. Это был матч к нокауту, кто ударит первым. Тяжелый удар, потому что мы надеялись сократить отставание от лидеров. Это наша реальность. Это Барса, которая строится. В конструкции есть и такие моменты. Вы делаете один шаг назад, чтобы сделать два вперед. Сегодня выпал реверс, а мог и аверс. Мы никогда не должны сомневаться. Это неплохая игра для Барсы. В прошлом году мы также получили удар, но выиграли два трофея", – рассказал Хави.

Эта Жирона – лучшая команда, которую я когда-либо видел. Есть ошибки, но должны совершенствоваться. Несколько дней назад мы не пропустили от Атлетико, а на этот раз сразу 4 гола. Это футбол,

– добавил тренер "блаугранас".

Отметим, что Жирона вернула себе лидерство в турнирной таблице Ла Лиги, воспользовавшись ничьей Реала в этом туре с Кадисом. Теперь клуб украинцев набрал уже 41 пункт и опережает второй мадридский Реал на 2 очка – 39 баллов.

Барселона опустилась на 4-ю позицию, пропустив на 3-ю строчку мадридское Атлетико. Правда, у обоих коллективов по 34 балла.

К слову, до конца 2023 года Жирона проведет еще два матча – против Алавеса (18 декабря) и Бетиса (21 декабря). Новый год начнется для жирондинцев игрой против Атлетико (3 января 2024 года).