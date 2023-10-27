Пока за спиной Жироны: испанский гранд заинтересовался Цыганковым

Жирона начала новый сезон испанской Ла Лиги-2023/2024. После 10 туров подопечные Мичела Санчеса идут на втором месте и даже были лидерами турнирной таблицы.

Такие хорошие выступления положительно влияют на интерес других клубов к футболистам Жироны. Среди попавших под прицел европейских топов стал правый вингер Виктор Цыганков.

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Пресса приписывает еще один интерес от футбольного топа

25-летний футболист сборной Украины заинтересовался другой каталонский клуб – Барселону. Это уже второй топовый гранд Европы, взявший "на карандаш" Цыганкова. Ведь раньше в СМИ речь шла о мюнхенской Баварии.

Сообщается, что в игра Виктора привлекла внимание главного тренера "блаугранас" Хави. Руководство Барселоны тоже приятно удивлено выступлениям украинского вингера Жироны.

По информации испанского издания, Барселона рассчитывает подписать украинца перед сезоном-2024/2025. Хотя контракт Виктора с "красно-белыми" рассчитан до конца июня 2027 года.

Напомним, что Цыганков только зимой 2023 перебрался в Жирону и почти сразу стал одним из лидеров команды. В текущем сезоне-2023/2024 вингер из Украины провел за клуб 8 матчей, в которых забил гол и отдал ассист.

Виктор готов к ближайшему матчу Жироны против Сельты, который состоится 27 октября в 22:00 (по киевскому времени). Ведь в игре против Реала (0:3) Цыганков получил травму, из-за которой он пропустил октябрьский цикл поединков сборной Украины по отбору на Евро-2024, а также два матча Ла Лиги.

У украинца были проблемы с мышцами бедра. В отсутствие Цыганкова лидерство и забивные качества проявил другой украинский легионер Жироны Артем Довбик, который в матче против Альмерии (5:2) оформил дубль. Для этого ему понадобилось четыре минуты первого тайма.

. Жирона после 10 туров идет на 2-м месте Ла Лиги, уступая только лидеру турнирной таблицы Реала. Однако в активе двух клубов одинаковое количество очков по 25. У Барселоны на один балл меньше и соответственно третья позиция.