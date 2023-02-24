Им не по силам такой турнир: Барселона вылетает от МЮ в 1/16 Лиги Европы – видеообзор

Каталонский коллектив второй год вылетает из турнира, в котором они считались главными фаворитами. Манчестер Юнайтед в разы увеличил свои шансы на триумф в Лиге Европы.

Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1

Голы: Фред, 47, Антони, 73 – Левандовская, 18.

"Красные дьяволы" одержали ценную победу в 1/16 финала Лиги Европы, одержав такого маститого соперника как Барселона со счетом 2:1. Каталонскому коллективу снова не подчинился второй по статусу европейский турнир. 24 канал.

Вас может заинтересовать Шахтер вышел в 1/8 финала Лиги Европы: кто потенциальные соперники и когда жеребьевка

Противостояние стоит финала

Команды начали встречу при равных условиях, поскольку в Барселоне команды разошлись с боевым, но мировым счетом – 2:2. Манкунианцы стартовали значительно острее, однако счет в матче удалось открыть именно каталонцам

Голевой момент "сине-гранатовым" подарил Бруно Фернандеш, который в собственной штрафной сфолил на Алехандро Бальде. Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота "красных дьяволов", который подошел выполнять никто другой, как Роберт Левандовский. Польский нападающий был на грани того, чтобы свой момент упустить, поскольку Давид Де Хеа дотянулся до мяча. Но "кожаный" таки залетел в ворота МЮ на 18-й минуте встречи - 1:0.

Манчестер Юнайтед стремился к победе больше, чем демонстрировал свои атаки. Свой момент реализовать манкунианцам удалось уже во втором тайме. На 47-й минуте встречи бывший игрок Шахтера выровнял вес матча. После острой передачи от Бруно Фернандеша Фред с шестнадцати метров положил мяч в нижний угол ворот испанского коллектива. Команды снова в равных условиях – 1:1.

Английский коллектив продолжал атаковать, что впоследствии логически переросло в итог. На 73-й минуте матча своим мячом в ворота Барселоны удалось отличиться Антони. Люк Шоу классно сохранил пятку "круглого" в игре, что привело к серии заблокированных ударов игроками каталонского клуба. Однако удар бразильского вингера в дальний угол ворот не смогли остановить ни защитники Барселоны, ни вратарь – 2:1.

В конце встречи, уже в компенсированное время, Роберт Левандовский едва не сравнял счет в матче, однако мяч из пустых ворот выбил защитник МЮ Рафаэль Варан.

Матч достоин финала Лиги Европы так и окончился победой манкунианского коллектива. Барселона снова сконцентрируется на внутреннем чемпионате, а Манчестер Юнайтед в роли одного из главных фаворитов турнира может с уверенностью прокладывать путь в Будапешт, где и состоится финал ЛЕ.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Барселона: