Барселона непринужденно прошла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с Реалом: видео крутых голов

У подопечных Хави не было проблем со середняком Ла Лиги Осасуной. "Блаугранас" оформили два гола и в каждом случае отмечались крутыми ассистами.

Барселона – Осасуна 2:0

Голы: Левандовская, 59, Ямал, 90+3.

В Эр-Рияде в Саудовской Аравии на этой неделе проходит розыгрыш Суперкубка Испании-2023. Участие в нем приняли финалисты Кубка, а также действующие чемпион и бронзовый призер Ла Лиги, пишет 24 канал.

По теме Кепа "не подвел": Реал без Лунина победил Атлетико на пути в финал Суперкубка Испании

Первый полуфинал между Реалом и Атлетико подарил фанатам голевую феерию. Ее результатом стал проход команды Анчелотти в финал в экстратаймах (5:3). За вторую путевку спорили Барселона и Осасуна.

Эта игра априори была с меньшей интригой, ведь, несмотря на проблемы в чемпионате, подопечные Хави были явными фаворитами. Это они и доказали на поле, при этом не потратив много усилий.

Барса могла забивать еще до перерыва, но открыть счет удалось только в середине второго тайма. После обрезки от защитника Осассуны Гюндоган красивым пасом вывел Левандовски на ударную позицию и тот поразил пустой угол ворот.

Читайте также Собирается пойти по пути Гвардиолы и Хави: легенда Барселоны анонсировал свой тренерский дебют

Памплонцы попытались отыграться, но в итоге нарвались на эффектную контратаку в компенсированное время. Ее главным героем стал Жоау Фелиш, пробежавший со своей половины и на дриблинге прошедший нескольких оппонентов.

В итоге португалец отдал на Ямала, точным ударом в дальний угол установил окончательный счет. Таким образом Барселона в финале Суперкубка сыграет против принципиального оппонента в лице Реала. Игра состоится в воскресенье, 14 января. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Видеообзор матча Барселона – Осасуна: