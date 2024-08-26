Барселона этим летом подписала полузащитника Лейпцига и триумфатора Евро-2024 в Германии. Каталонцы из-за финансовых проблем клуба не могут зарегистрировать футболиста в команде на новый сезон Ла Лиги.

Каталонцы подписали испанского хавбека Дани Ольмо, но не могут заявить его на новый сезон. Владелец перволигового Металлиста 1925 – Владимир Носов пообещал помочь Жоану Лапорте заявить футболиста.

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Как Носов поможет Барселоне

Сообщают, что украинская криптовалютная биржа WhiteBIT планирует купить аудиовизуальные права Барселоны – Barca Vision. Эта договоренность поможет каталонцами зарегестрировать Дани Ольмо.

"Сине-гранатовые" получат дополнительные 20 миллионов евро. Этой суммы должно хватить для регистрации испанца в клубе на новый сезон. Для этого Илкай Гюндоган, который присоединился к каталонцам прошлым летом, вернулся в Сити на правах свободного агента.

Отметим, что Владимир Носов – руководитель WhiteBit и владельцем Металлиста 1925. Барселона и криптовалютная биржа сотрудничают с декабря 2022 года.