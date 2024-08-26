Каталонці підписали іспанського хавбека Дані Ольмо, але не можуть заявити його на новий сезон. Власник першолігового Металіста 1925 – Володимир Носов пообіцяв допомогти Жоану Лапорті заявити футболіста.

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Як Носов допоможе Барселоні

Повідомляють, що українська криптовалютна біржа WhiteBIT планує купити аудіовізуальні права Барселони – Barca Vision. Ця домовленість допоможе каталонцями зарєєструвати Дані Ольмо.

"Синьо-гранатові" отримають додаткові 20 мільйонів євро. Цієї суми повинно вистачити для реєстрації іспанця у клубі на новий сезон. Задля цього Ілкай Гюндоган, який приєднався до каталонців минулого літа, повернувся у Сіті на правах вільного агента.

Зазначимо, що Володимир Носов – керівник WhiteBit та власником Металіста 1925. Барселона та криптовалютна біржа співпрацюють з грудня 2022 року.