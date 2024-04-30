Хет-трик Левандовского подарил Барселоне победу над клубом Яремчука: видеообзор

В понедельник, 29 апреля, состоялся последний матч 33-го тура испанской Ла Лиги. В противостоянии Барселоны и Валенсии было все, что только любят болельщики.

Барселона – Валенсия 4:2

Голы: Лопес, 22, Левандовский, 49, 82, 90+3 – Дуро, 27, Пепелу, 38 (п)

Удаление: Мамардашвили, 45+4 (Валенсия)

Уже в первом тайме болельщики увидели сразу три гола от обоих клубов, курьезный ляп голкипера "блаугранас", который решил затмить вратарь Валенсии своим удалением, сообщает 24 Канал.

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Счет в матче был открыт на 22-й минуте встречи, когда Лопес вывел Барселону вперед 1:0. Однако преимущество хозяев на табло держалась недолго. Уже через 5 минут гости сравняли счет. Дуро воспользовался дикой ошибкой на выходе голкипера Барселоны тер Штегена и забил уже в пустые ворота – 1:1.

В конце первого тайма Валенсия впервые в поединке вышла вперед 1:2. Араухо влетел в Питера и привез на свои владения пенальти, которое удачно реализовал Пепелу.

Уже в компенсированное к первому тайму время Мамардашвили катастрофически принял передачу, отпустив далеко от себя мяч. Ямал едва не перехватил передачу, но голкипер Валенсии не дал молодому таланту Барселоны забить, исправив собственную ошибку. Правда, сделал это вратарь "летучих мышей" рукой за пределами штрафной площадки.

Судья после просмотра видеоповтора указал на штрафной удар для Барселоны и удалил голкипера Валенсии с поля за игру рукой. Вот так на ровном месте Мамардашвили привез проблемы своей команде.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе на табло гостей, у которых впереди был целый тайм в меньшинстве.

Уже на старте второй части поединка Левандовский воспользовался большинством хозяев и сравнял цифры на табло 2:2. Роберт классно головой сыграл на втором этаже и с ближней стойки направил мяч в дальний угол ворот соперника.

В конце матча снова Левандовский лучше всего сыграл головой после подачи с углового. Удар Араухо был заблокирован, но первым на добивании был Роберт, который оформил дубль и вывел Барселону вперед 3:2.

Уже в компенсированное к поединку время польский форвард довел счет до убедительного 4:2 в пользу команды Хави. Поляк положил конфетку со штрафного.

Видеообзор матча Барселона – Валенсия

Барселона обыграла Валенсию 4:2 и опередила Жирону в турнирной таблице Ла Лиги. Теперь у подопечных Хави 73 балла, а у клуба Довбика и Цыганкова – 71 пункт. Отставание "блаугранас" от лидера сезона Реала составляет 11 очков.

А вот Валенсия с 47 баллами идет 8-й.