Барселона – Валенсія 4:2

Голи: Лопес, 22, Левандовський, 49, 82, 90+3 – Дуро, 27, Пепелу, 38 (п)

Вилучення: Мамардашвілі, 45+4 (Валенсія)

Вже у першому таймі уболівальники побачили одразу три голи від обох клубів, курйозний ляп голкіпера "блаугранас", який вирішив затьмарити воротар Валенсії своїм вилученням, повідомляє 24 Канал.

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Рахунок у матчі був відкритий на 22-й хвилині зустрічі, коли Лопес вивів Барселону уперед 1:0. Однак перевага господарів на табло трималась недовго. Вже через 5 хвилин гості зрівняли рахунок. Дуро скористався дикою помилкою на виході голкіпера Барселони тер Штегена та забив вже у порожні ворота – 1:1.

Наприкінці першого тайму Валенсія вперше у поєдинку вийшла уперед 1:2. Араухо влетів у Пітера та привіз на свої володіння пенальті, яке вдало реалізував Пепелу.

Вже у компенсований до першого тайму час Мамардашвілі катастрофічно прийняв передачу, відпустивши далеко від себе м'яч. Ямал ледь не перехопив передачу, але голкіпер Валенсії не дав молодому таланту Барселони забити, виправивши власну помилку. Щоправда, зробив це воротар "кажанів" рукою за межами штрафного майданчика.

Суддя після перегляду відеоповтору вказав на штрафний удар для Барселони та вилучив голкіпера Валенсії з поля за гру рукою. Ось так на рівному місці Мамардашвілі привіз проблеми своїй команді.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги на табло гостей, у яких попереду був цілий тайм у меншості.

Вже на старті другої частини поєдинку Левандовський скористався більшістю господарів та зрівняв цифри на табло 2:2. Роберт класно головою зіграв на другому поверсі та із ближньої стійки надіслав м'яч у дальній кут воріт суперника.

Наприкінці матчу знову Левандовський найкраще зіграв головою після подачі із кутового. Удар Араухо був заблокований, але першим на добиванні був Роберт, який оформив дубль та вивів Барселону уперед 3:2.

Вже у компенсований до поєдинку час польський форвард довів рахунок до переконливого 4:2 на користь команди Хаві. Поляк поклав цукерочку зі штрафного.

Відеоогляд матчу Барселона – Валенсія

Барселона обіграла Валенсію 4:2 та випередила Жирону у турнірній таблиці Ла Ліги. Тепер у підопічних Хаві 73 бали, а у клубу Довбика та Циганкова – 71 пункт. Відставання "блаугранас" від лідера сезону Реала складає 11 очок.

А от Валенсія із 47 балами йде 8-ю.