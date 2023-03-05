Барселона в меньшинстве минимально обыграла Валенсию: "летучие мыши" без очков едут домой – видеообзор

Барселона 5 марта принимала Валенсию в рамках 24 тура испанской Ла Лиги. Каталонский клуб даже в меньшинстве сумел порадовать своих болельщиков победой.

Барселона – Валенсия 1:0

Гол: Рафинья, 15

Удаление: Араухо, 59 (Барселона)

Нереализованный пенальти: Торрес, 55 (Барселона)

Первый удар по воротам в матче нанесли хозяева поля. Позиционная атака Барселоны закончилась несильным выстрелом из-за пределов штрафной прямо в руки Мамардашвили. 24 канал.

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На 15-й минуте встречи команде Хави удалось размочить нули на табло. Бускетс классно передачей нашел голову Рафиньи, который сыграл на опережение и перевел круглого в сетку ворот Валенсии. Барселона повела в счете 1:0.

Сразу после гола каталонцы создали новую угрозу, но Фати очень легко пробил в руки Мамардашвили.

Мала Барселона еще возможность забить. Но то Рафинья не попал в рамку ворот, то с ударом Торреса из-за пределов штрафной справился голкипер Валенсии.

Гости ответили неудачным ударом головой от Коррейя.

В конце первого тайма тер Штеген чуть не привез гол в свои ворота. Немецкий голкипер неудачно отдал передачу, доставшуюся сопернику. Лино обработал мяч и вторым касанием пробил по воротам Барселоны – мяч полетел высоко на трибуну, которая располагалась за спиной тер Штегена в первой 45-минутке.

На старте второго тайма хозяева могли удваивать свое преимущество в счете. Мяч после удара Кунде попал в руку Гильямону. Судья без колебаний указал на 11 метров. Пенальти взялся исполнять Торрес, но не попал в рамку ворот, хотя Мамардашвили угадал направление удара от футболиста Барселоны.

Через несколько минут уже стойка спасла Валенсию от пропущенного гола после удара вплотную от Фати.

На 59-й минуте Барселона осталась в меньшинстве. Фол последней надежды заработал защитник Араухо и увидел перед собой красную карточку.

Однако "летучие мыши" не смогли воспользоваться игрой в большинстве.

Барселона минимально обыграла Валенсию и укрепила лидерство в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Хави опережают "Реал" уже на 10 баллов. Но мадридцы не провели свой поединок в этом туре. 5 марта в 22:00 "сливочные" встретятся с Бетисом на выезде.

Барселона – Валенсия: видеообзор матча