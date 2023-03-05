Барселона – Валенсія 1:0

Гол: Рафінья, 15

Вилучення: Араухо, 59 (Барселона)

Нереалізований пенальті: Торрес, 55 (Барселона)

Перший удар по воротах у матчі завдали господарі поля. Позиційна атака Барселони закінчилась несильним пострілом з-за меж штрафного прямо у руки Мамардашвілі, пише 24 канал.

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На 15-й хвилині зустрічі команді Хаві таки вдалось розмочити нулі на табло. Бускетс класно передачею знайшов голову Рафіньї, який зіграв на випередження та перевів круглого у сітку воріт Валенсії. Барселона повела у рахунку 1:0.

Одразу після голу каталонці створили нову загрозу, але Фаті дуже легко пробив у руки Мамардашвілі.

Мала Барселона ще нагоди забити. Але то Рафінья не влучив у рамку воріт, то з ударом Торреса з-за меж штрафного майданчика впорався голкіпер Валенсії.

Гості відповіли невдалим ударом головою від Коррейя.

Наприкінці першого тайму тер Штеген ледь не привіз гол у власні ворота. Німецький голкіпер невдало віддав передачу, яка дісталась супернику. Ліно обробив м'яч та другим дотиком пробив по воротах Барселони – м'яч полетів високо на трибуну, яка розташовувалась за спиною тер Штегена у першій 45-хвилинці.

Нереалізований пенальті Барси! На старті другого тайму господарі могли подвоювати свою перевагу у рахунку. М'яч після удару Кунде влучив у руку Гільямону. Суддя без вагань вказав на 11 метрів. Пенальті взявся виконувати Торрес, але не влучив у рамку воріт, хоча Мамардашвілі вгадав напрямок удару від футболіста Барселони.

Через декілька хвилин вже стійка врятувала Валенсію від пропущеного голу після удару впритул від Фаті.

На 59-й хвилині Барселона залишилась у меншості. Фол останньої надії заробив захисник Араухо та побачив перед собою червону картку.

Однак "кажани" не змогли скористатись грою у більшості.

Барселона мінімально обіграла Валенсію та зміцнила лідерство у турнірній таблиці Ла Ліги. Підопічні Хаві випереджають Реал вже на 10 балів. Але мадридці не провели свого поєдинку у цьому турі. 5 березня о 22:00 "вершкові" зустрінуться з Бетісом на виїзді.

Барселона – Валенсія: відеоогляд матчу