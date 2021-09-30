Барселона уволит Кумана перед матчем с Динамо: кто может заменить тренера

Разгромное поражение во втором туре группового этапа Лиги чемпионов от Бенфики (0:3) поставило главного тренера Барселоны Рональда Кумана на грань отставки.

В нынешней Лиге чемпионов Барселона выступает почти хуже всех среди представителей группового этапа, уступив в двух стартовых матчах Баварии и Бенфике. Крупнее разница забитых и пропущенных голов только у Мальме.

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Как сообщает ряд испанских популярных ресурсов, среди которых Sport.es, As и Marca, боссы каталонцев провели экстренное заседание после поединка против Бенфики, которое продолжалось до четырех часов утра по местному времени.

Президент Барселоны Жоан Лапорта не видит смысла увольнять Кумана до матча с Атлетико. У нового тренера будет слишком мало времени, чтобы подготовиться к игре. Менеджер считает, что лучше принять такое решение после матча с мадридским клубом. Тогда у нового тренера будет возможность познакомиться с командой во время паузы на матчи сборных.

Кто может заменить Кумана?

Уже озвучен список из трех наставников, которые могут заменить голландца на посту главного тренера Барселоны. Хави и Роберто Мартинес, на данный момент заняты и возглавляют Аль-Садд и сборную Бельгии соответственно.

Но есть еще одна кандидатура в лице Андреа Пирло, который имеет неудачный опыт в Ювентусе а сейчас находится без работы. Catalunya RADIO сообщает, что в итальянце заинтересован лично Жоан Лапорта, который видит в Пирло нового Райкарда.

В следующем туре Лиги чемпионов Барселона будет принимать дома Динамо.