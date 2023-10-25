Не воспользовались кадровыми проблемами: Шахтер уступил Барселоне в Юношеской лиге УЕФА – видео

Подопечные Алексея Белика сыграли свой третий матч в Юношеской лиге УЕФА. "Горняки" проиграли фавориту группы с разницей в два мяча.

Барселона U-19 – Шахтер U-19 2:0

Голы: Дарвих 15, Эрнандес 85

В среду, 25 октября, прошел матч 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором донецкий Шахтер на выезде играл против испанской Барселоны. Из-за больших кадровых проблем в главной команде юниоры "блаугранас" делегировали ряд игроков в заявку Хави, но "горняки" не сумели этим воспользоваться,пишет 24 Канал.

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Уже в начале встречи вратарь Шахтера Кравец вынужден был вынимать мяч из сетки ворот. Гол на свой счет записал 17-летний Ноа Дарвих.

Видео гола Дарвиха

Когда до завершения поединка оставалось пять минут, 16-летний вингер Барселоны Эрнандес сделал счет на табло 2:0.

Видео гола Эрнандеса

Таким образом, подопечные Белика потерпели второе поражение в Юношеской лиге УЕФА. В первом туре "горняки" уступили Порту 1:4. В активе Шахтера остается одна выездная победа над сверстниками из Антверпена (2:1).

После трех сыгранных матчей Шахтер занимает третье место в группе Н. В активе "горняков" три очка.

Юноши Барселоны идут без потерь. У "блаугранас" 9 баллов в трех матчах и первая строчка в группе Н.

Видеообзор матча Барселона U-19 – Шахтер U-19