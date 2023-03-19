В Испании проходит уже четвертое Эль Классико в этом сезоне, пишет 24 канал. В первом круге Ла Лиги Реал обыграл Барселону (2:1), в то время как в Суперкубке и Кубке страны сильнее были каталонцы – 3:1 и 1:0 соответственно.

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Теперь же клубы снова встретились на "Камп Ноу" в рамках чемпионата. Начало игры было за Реалом, открывшим счет на 9 минуте. Помог Рональд Араухо, срезавший мяч в свои ворота.

Впрочем, остаток первого тайма доминировали хозяева и смогли восстановить паритет перед перерывом. После прострела с фланга момент для удара нашел Рафинья. Под мяч бросился Милитао, но снаряд улетел в Серхи Роберто, который и расстрелял ворота Куртуа.

Видео гола Серхи Роберто: