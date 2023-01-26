Реал Сосьедад потрепал нервы Барселоне, но уронил каталонцев в 1/2 Кубка Короля: видеообзор

Барселона 25 января сыграл против Реал Сосьедад в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Каталонцы благодаря голу Усмана Дембеле продолжают борьбу за трофей.

Барселона – Реал Сосьедад 1:0

Гол: Дембеле, 52

Удаление: Мендес, 40 (Реал Сосьедад)

Тренерский штаб Барселоны во главе Хави выставил сильнейший состав по кубковому противостоянию. Однако даже звездный состав с Левандовским, Педри, Бускетсом и Дембеле не принес нужный результат в первом тайме, пишет 24 канал.

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После стартовой 15-минутки первым по-настоящему голевой эпизод был в исполнении Барселоны. Дембеле сам для себя создал этот момент. Усман протянул мяч почти от центра поля до штрафной гостей, но с обводным ударом в дальний угол не сложилось. Мяч пролетел рядом со штангой. Если бы залетело, Дембеле стал бы автором невероятного шедевра.

Уже через несколько минут снова остроту в атаке создал Дембеле. Усман отдал с фланга в сторону ворот Ремиро. Де Йонг. уже летевший в подкате, попытался в таком стиле забить. Ему удалось дезориентировать голкипера Реал Сосьедад, но не больше. Мяч полетел за пределы поля, но отнюдь не в рамку ворот соперника.

Гости ответили еще острее. Кубо пушечным выстрелом всколыхнул перекладину ворот тер Штегена.

В конце первого тайма гости остались в меньшинстве. Мендес очень грубо сыграл в ногу Бускетса. Сначала нарушитель получил желтую карточку, но после видеоповтора судья отменил "желтый свет" для Браиса и показал прямую красную карточку. Теперь Мендес пропустит не одну следующую игру Реал Сосьедад.

Кунде после передачи Дембеле обводным ударом хотел попасть под дальнюю стойку – мимо ворот.

На перерыв команды ушли за нули на табло.

Единственный и победный гол во встрече был забит на 52-й минуте. Дембеле почти с нулевого угла удалось пробить под ближнюю стойку. Голкипер Реал Сосьедад прикоснулся к мячу, но парировать мощный удар не сумел – мяч оказался в сетке ворот гостей, 1:0 в пользу каталонского клуба.

Как ни старались гости отыграться или хозяева удвоить свое преимущество, но никому забить больше не удалось. В итоге – 1:0, минимальная победа Барселоны в четвертьфинале над Реал Сосьседад, которая вывела подопечных Хави в следующий раунд Кубка Короля.

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25 января Севилья неожиданно проиграла на выезде Осасуни (2:1). 26 января в Кубке Испании состоятся еще два четвертьфинала – Реал сыграет в мадридском дерби против Атлетико, а Валенсия примет Атлетик.