На символической минуте: фанаты Барселоны скандировали имя Месси в игре против Реала – видео
Мадридский Реал разгромил Барселону в ответном матче 1/2 финала Кубка Короля. Четыре гола влетели в ворота хозяев, а болельщики вспомнили легенду клуба.
Барселона классно начала поединок и выдерживала такой атакующий темп на протяжении всего первого тайма. Однако ни один из эпизодов у ворот Тибо Куртуа не окончился голом. Винисиус Жуниор в конце первого тайма размочил нули на табло "Камп Ноу", пишет 24 Канал.
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Ждут возвращения "Аргентинского короля футбола"
Первый тайм запомнился не столько голом Реала, сколько скандированиями болельщиков Барселоны. На 10-й минуте трибуны "Камп Ноу" начали скандировать фамилию Месси. Испанские фаны ждут легенду клуба на фоне слухов СМИ о возможном возвращении Лео в Барселону.
Фанаты Барселоны скандируют имя Месси: смотрите видео
Зато клубы саудовской Аравии переманивают Лионеля безумными деньгами. Ему предлагают космическую зарплату, лишь бы тот перебрался выступать в их чемпионат. Однако все больше информации появляется вокруг вероятного возвращения Лео в каталонский коллектив. Похоже, что деньги в этом случае не будут главным приоритетом и без того богатого аргентинского футболиста.
Если фанаты Барселоны с нетерпением ждут Месси в команде, то болельщики ПСЖ требуют Лео покинуть французский клуб. К примеру, перед матчем против Лиона фанаты парижан освистали Лионеля, изображение которого появилось на табло "Парк де Пренс"
Французы еще раз показали свое недовольство в сторону чемпиона мира-2022. Между тем поведение Месси переходит все границы. Лео может без разрешения тренера заблаговременно покинуть тренировку ПСЖ. А все потому, что ему не понравился тренировочный процесс.