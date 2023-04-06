На символической минуте: фанаты Барселоны скандировали имя Месси в игре против Реала – видео

Мадридский Реал разгромил Барселону в ответном матче 1/2 финала Кубка Короля. Четыре гола влетели в ворота хозяев, а болельщики вспомнили легенду клуба.

Барселона классно начала поединок и выдерживала такой атакующий темп на протяжении всего первого тайма. Однако ни один из эпизодов у ворот Тибо Куртуа не окончился голом. Винисиус Жуниор в конце первого тайма размочил нули на табло "Камп Ноу", пишет 24 Канал.

Интересно Королевский хет-трик: кто стал героем полуфинала Кубка Короля Барселона – Реал

Ждут возвращения "Аргентинского короля футбола"

Первый тайм запомнился не столько голом Реала, сколько скандированиями болельщиков Барселоны. На 10-й минуте трибуны "Камп Ноу" начали скандировать фамилию Месси. Испанские фаны ждут легенду клуба на фоне слухов СМИ о возможном возвращении Лео в Барселону.

Фанаты Барселоны скандируют имя Месси: смотрите видео

Зато клубы саудовской Аравии переманивают Лионеля безумными деньгами. Ему предлагают космическую зарплату, лишь бы тот перебрался выступать в их чемпионат. Однако все больше информации появляется вокруг вероятного возвращения Лео в каталонский коллектив. Похоже, что деньги в этом случае не будут главным приоритетом и без того богатого аргентинского футболиста.

Если фанаты Барселоны с нетерпением ждут Месси в команде, то болельщики ПСЖ требуют Лео покинуть французский клуб. К примеру, перед матчем против Лиона фанаты парижан освистали Лионеля, изображение которого появилось на табло "Парк де Пренс"

Французы еще раз показали свое недовольство в сторону чемпиона мира-2022. Между тем поведение Месси переходит все границы. Лео может без разрешения тренера заблаговременно покинуть тренировку ПСЖ. А все потому, что ему не понравился тренировочный процесс.

Напомним! Месси перебрался в ПСЖ в августе 2021 года. В сезоне-2022/2023 Лео провел в футболке парижан 33 матча, отличившихся 18 голами и 17 ассистами. Его контракт с французским клубом рассчитан до конца июня 2023 года. Есть опция пролонгации сотрудничества еще на один год, но боссам ПСЖ это сделать будет очень сложно.