Бензема повторил уникальное достижение Пушкаша после хет-трика в полуфинале Кубка Короля

"Эль Класико" между Барселоной и Реалом, состоявшемся 5 апреля на "Камп Ноу", стало символическим для Карима Бензема. Французский нападающий отличился историческим хет-триком.

Все три своих результативных удара в ворота Барселоны Карим Бензема сделал во втором тайме. Сначала на 50-й минуте француз удвоил преимущество Реала 0:2, а уже через восемь минут реализовал пенальти. Обладатель "Золотого мяча" довел счет до 0:3 в пользу "сливочных".

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Исторический хет-трик француза

В конце второго тайма Бензема оформил хет-трик, внесший его в историю "Эль Классико". Карим повторил рекорд легендарного Ференца Пушкаша, который в далеком 1963 году забил три гола на "Камп Ноу".

В том году Пушкаш стал автором сразу двух хет-триков в противостояниях "Эль Классико". Интересно, что в последний раз таким результативным показателем отличался чилиец Иван Саморано в 1995 году.

Отметим, что в матче против Барселоны Бензема не только забивал, но и стал автором ассиста во время первого гола от Винисиуса Жуниора.

Поединок, состоявшийся 5 апреля, закончился разгромной победой Реала над Барселоной 0:4. По итогам двух встреч счет в противостоянии стал 1:4 в пользу мадридского коллектива, ведь первый поединок закончился минимальной победой каталонцев 0:1.

Реал идет в финал Кубка Короля, где уже 6 мая сыграет против Осасуны.

После этого хет-трику в активе Бензема 25 голов и 6 ассистов в 31 сыгранном поединке во всех турнирах за Реал. В этом сезоне у Карима истекает контракт с мадридским клубом. Не исключено, что француз проводит свой последний сезон в составе "Королевского клуба".

Бензема выступает за испанский гранд с 2009 года, когда перебрался из французского Лиона. За это время уже успел отыграть в футболке "сливочных" 636 матчей (348 мячей и 165 результативных передач).

На его место СМИ сватают Эрлинга Голанда, а к нему в пару Килиана Мбаппе.