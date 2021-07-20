Барселона пытается избавиться от Гризманна: футболиста предлагают Ювентусу и Атлетико
Источник:L’Equipe
Каталонская Барселона летом решила провести кадровую чистку. Покинуть испанский клуб может чемпион мира 2018 года Антуан Гризманн, который так и не заиграл в Барселоне.
Барселона не договорилась о переходе Гризманна
В СМИ активно писали о том, что Барселона хочет обменять Гризманна на Сауля Ньигеса из Атлетико Мадрид. Но, как пишет Diario Sport, клубы якобы остановили переговоры.
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Причина в том, что Барселона хочет, чтобы Атлетико не только отпустил Ньигеса, но и доплатил 20 миллионов за Гризманна. Антуан летом 2019 года перешел в каталонский клуб именно из Атлетико за 120 миллионов евро.
Кроме того, самого Ньигеса не устроил контракт, который предлагает Барселона. Им предполагается, что у Сауля будет ниже зарплата.
- Однако президент Атлетико Энрике Сересо не исключает вероятного возвращения Гризманна в мадридский клуб.
В футболе возможно все,
– лаконично сказал Сересо.
Гризманн давит на Барселону
Если Атлетико откажется от Гризманна, то Барселона планирует продать футболиста в Челси, Манчестер Юнайтед или Ювентус.
Оказывается, что у Гризманна и Барселоны взаимная нелюбовь. По информации Marca, Гризманн может давить на Барселону, чтобы та отпустила его именно в Атлетико.
По данным Transfermarkt, контракт француза с каталонцами действует до 30 июня 2024 года. Антуан может отказаться подписывать личный контракт с другими клубами.
Тогда футболист останется в Барселоне, которой придется выполнять финансовые обязательства перед Антуаном. Одна из причин, почему "сине-гранатовые" хотят продать француза – разгрузка зарплатной ведомости из-за долгов.
Французское издание L'Equipe пишет, что Барселона предложила Ювентусу обменяться футболистами. В обмен на Гризманна каталонцы хотят Пауло Дибалу.
- Гризманн с момента перехода в Барселону сыграл 99 матчей за каталонцев. На его счету 35 голов и 17 ассистов. В Барселоне недовольны игроком.