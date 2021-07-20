Барселона не договорилась о переходе Гризманна

В СМИ активно писали о том, что Барселона хочет обменять Гризманна на Сауля Ньигеса из Атлетико Мадрид. Но, как пишет Diario Sport, клубы якобы остановили переговоры.

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Причина в том, что Барселона хочет, чтобы Атлетико не только отпустил Ньигеса, но и доплатил 20 миллионов за Гризманна. Антуан летом 2019 года перешел в каталонский клуб именно из Атлетико за 120 миллионов евро.

Кроме того, самого Ньигеса не устроил контракт, который предлагает Барселона. Им предполагается, что у Сауля будет ниже зарплата.

Однако президент Атлетико Энрике Сересо не исключает вероятного возвращения Гризманна в мадридский клуб.

В футболе возможно все,

– лаконично сказал Сересо.

Гризманн давит на Барселону

Если Атлетико откажется от Гризманна, то Барселона планирует продать футболиста в Челси, Манчестер Юнайтед или Ювентус.

Оказывается, что у Гризманна и Барселоны взаимная нелюбовь. По информации Marca, Гризманн может давить на Барселону, чтобы та отпустила его именно в Атлетико.

По данным Transfermarkt, контракт француза с каталонцами действует до 30 июня 2024 года. Антуан может отказаться подписывать личный контракт с другими клубами.

Тогда футболист останется в Барселоне, которой придется выполнять финансовые обязательства перед Антуаном. Одна из причин, почему "сине-гранатовые" хотят продать француза – разгрузка зарплатной ведомости из-за долгов.

Французское издание L'Equipe пишет, что Барселона предложила Ювентусу обменяться футболистами. В обмен на Гризманна каталонцы хотят Пауло Дибалу.