Барселона продолжает зарабатывать на Месси – футболка с его автографом продается за 1170 евро

Испанская Барселона и дальше зарабатывает на своих легендах, даже если они уже выступают за другую команду. В клубном магазине до сих пор продаются футболки с Месси, и еще и с его автографом.

1170 евро за футболку Месси с автографом

На сайте Барселоны в онлайн-магазине можно купить не только традиционную форму команды, где цена на футболку стартует от 89 евро. Но и получить эксклюзивный товар.

Среди таких – футболка Лионеля Месси с автографом в рамке. Это футболка сезона 2020/2021, и обойдется она в 1170 евро. При этом что Месси уже не является игроком Барселоны – летом 2021 года он перешел во французский ПСЖ.

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Можно выбрать и другой "артефакт" с автографом Месси – капитанскую повязку. Ее цена – 643,5 евро.

Или же можно выбрать футболку образца 1998 года с автографом Хави. Она обойдется значительно дешевле – в 600 ЕВРО. Хави в этом году как раз дебютировал за главную команду "блаугранас". А сейчас он является главным тренером команды.

600 евро стоит и футболка сезона 2021/2022 с автографом Ансу Фати. На ней уже 10-й номер, который он получил после того, как Месси покинул команду.

Дороже всего стоит футболка сезона 2013/2014. На ней свои автографы оставили Месси, Хави и Иньеста, который сейчас выступает за японский Виссел Кобе. Она стоит 2950 евро.



Товары в магазине Барселоны с автографами бывших игроков / скриншот