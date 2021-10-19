Барселона представила проект реконструкции стадиона "Камп Ноу" на 1,5 миллиарда евро: видео

Испанская Барселона планирует начать реконструкцию своего стадиона "Камп Ноу". Проект предусматривает работы не только на самом стадионе, но и на окружающей территории, и оценивается как минимум в 1,5 миллиарда евро. Он называется Espai Barça.

Проект Espai Barça был представлен клубом еще в 2018 году. И планировалось, что его удастся воплотить в сезоне 2023/2024. Однако за это время удалось только построить стадион имени Иоганна Кройфа возле тренировочной базы.

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Проект предусматривает реконструкцию не только самого стадиона "Камп Ноу", но и прилегающей территории. В том числе должна быть построена новая арена "Палау Блауграна" на 12,5 тысяч мест.

Перед стадионом должны построить три здания, в которых разместят гостиницу и офис самого клуба.

Что касается самого стадиона, то его планировалось увеличить до 105 тысяч мест (сейчас – 99 354 места), полностью накрыть крышей трибуны и сделать энергоэффективным.

Издание Mundo Deportivo указывает, что весь проект оценивается в 1,5 миллиарда евро, и 60% из них (900 миллионов евро) приходится именно на реконструкцию "Камп Ноу".

Если проект будет утвержден, то работы начнутся уже в 2022 году. И продлится это все пять лет – до 2027 года.

Видео проекта реконструкции "Камп Ноу"