Барселона представила необычный дизайн новой формы: фото

Испанская Барселона представила дизайн выездной формы на новый сезон. Он выполнен в необычных цветах, и имеет еще немало других элементов, которые отсылают как к истории клуба, так и к поддержке различных отличий.

Форма выполнена в фиолетовом цвете. Однако в этот раз дизайнеры выбрали довольно светлый его оттенок (в сезоне 2016/17 Барселона уже играла в футболках фиолетового цвета, но тогда он был темный). Такой цвет в команде объясняют "содействием расширению возможностей женщин".

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Фиолетовый цвет выбрали из-за того, что он в себе сочетает синий и гранатовый – традиционные цвета Барселоны, а также цвета, которые используют в борьбе за гендерное равенство. Хотя эти цвета тоже останутся – с одной стороны будет синяя полоска, а с другой – гранатовая.

В интересном формате выполнены логотипы Nike и самой Барселоны – они переливаются радужными цветами.

Видео с презентации новой формы Барселоны

Чтобы усилить приверженность клуба к женскому спорту, на форме будет женский вариант фразы из гимна "Tots units fem força".

В целом эта форма посвящена именно женскому футболу и женщинам в спорте. Ведь 50 лет назад на стадионе "Камп Ноу" свой матч сыграла команда Selecció Ciutat de Barcelona, которая считается частью женской футбольной команды Барселоны. Поэтому игроков этой команды пригласили и на презентацию новой формы.



Игроки женской команды, которая выступала в 1970 году / Фото fcbarcelona.com