Форма виконана у фіолетовому кольорі. Однак цього разу дизайнери обрали доволі світлий його відтінок (у сезоні 2016/17 Барселона вже грала у футболках фіолетового кольору, але тоді він був темний). Такий колір в команді пояснюють "сприянням розширення можливостей жінок".

Читайте також Київське Динамо у своїх соцмережах використало фотографію вболівальників російського клубу

Фіолетовий колір обрали через те, що він в собі поєднує синій та гранатовий – традиційні кольори Барселони, а також кольори, які використовують в боротьбі за гендерну рівність. Хоча ці кольори теж залишаться – з однієї сторони буде синя смужка, а з іншої – гранатова.

У цікавому форматі виконані логотипи Nike та самої Барселони – вони переливаються веселковими кольорами.

Відео з презентації нової форми Барселони

Щоб підсилити прихильність клубу до жіночого спорту, на формі буде жіночий варіант фрази з гімну "Tots units fem força".

Загалом ця форма присвячена саме жіночому футболу та жінкам у спорті. Адже 50 років тому на стадіоні "Камп Ноу" свій матч зіграла команда Selecció Ciutat de Barcelona, яка вважається витоком жіночої футбольної команди Барселони. Тож гравчинь цієї команди запросили і на презентацію нової форми.



Гравчині жіночої команди, яка виступала в 1970 році / Фото fcbarcelona.com