Барселона официально объявила о трансфере Левандовского

Барселона официально объявила о подписании контракта с польским нападающим Баварии Робертом Левандовским. Соглашение рассчитано на 4 сезона.

Левандовский – игрок Барселоны

В своих соцсетях каталонская команда опубликовала ролик с новичком из Баварии. На видео Роберт Левандовски впервые появился в сине-гранатовой форме.

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Барселона заплатила Баварии за Левандовски 45 миллионов евро, еще 5 миллионов немцы могут получить в виде бонусов.

Польский форвард подписал с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год. Клаусула составила 500 миллионов евро.

Официальное представление Левандовского: смотрите видео

Поляк прибыл в Майами в воскресенье, 17 июля, где присоединился к своей новой команде. Также Левандовский успешно прошел медосмотр.

Напомним, что в составе Баварии Левандовский сыграл в 375 матчах, где забил 344 гола и отдал 72 ассиста.

Для Барселоны это уже далеко не первый летний трансфер. Ранее каталонцы купили бразильского вингера Лидса Рафинью за 58 миллионов евро, а также бесплатно подписали полузащитника Франка Кессье и центрбека Андреаса Кристенсена.