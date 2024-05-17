Хаос в Барселоне: Хави разозлил президента клуба и покинет команду по окончании сезона

На тренерском мостике в Барселоне ожидается замена. Клуб долго уговаривал Хави остаться, но накануне все резко изменилось.

В середине сезона-2023/2024 Хави объявил, что доработает до конца кампании, после чего покинет команду. Руководство клуба настаивало, что хочет продолжения сотрудничества и в апреле стороны об этом договорились.

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Резкая реакция президента

Однако после этого отношения между руководством и тренером стремительно начали портиться. Сначала появилась информация, что не все в команде обрадовались решению Хави остаться, затем испанцу упрекали за неиспользование форварда Роке, которого купили за большую сумму, а накануне наставник дал интервью, в котором обратился к болельщикам и рассказал о финансовых проблемах в клубе, из-за чего ожидания от команды у них не должны быть слишком высокими.

Именно последнее очень разозлило президента Барселоны Жоана Лапорту. Испанские СМИ сообщают, что он принял решение уволить главного тренера команды.

Отмечается, что Хави будет уволен со своей должности после завершения сезона. Барселона, вероятно, официально об этом объявит после матча следующего тура Ла Лиги против Райо Вальекано. который состоится 19 мая.

. Сейчас Барселона занимает второе место в чемпионате Испании и почти гарантировала себе "серебро". Расстояние от Жироны в турнирной таблице составляет четыре зачетных пункта за два тура до конца.

Напомним, что Хави возглавляет каталонцев с 2021 года. За это время он выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Испании.