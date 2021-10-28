Барселона назначила временного тренера команды Серхи Бархуана после увольнения Кумана

Руководство испанской Барселоны определилось с тренером, который будет готовить команду к ближайшему матчу. Им стал Серхи Бархуан.

В четверг, 28 октября, Серхи Бархуана представили главной команде. Под его руководством игроки будут готовиться к следующему матчу.

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До этого Серхи Бархуан тренировал молодежную команду Барселоны.

Серхи Бархуан будет тренировать команду до тех пор, пока руководство клуба не определится с тренером на постоянной основе.

Стоит добавить, что следующий матч Барселона проведет в субботу, 30 октября, когда примет на своем поле Эльче. После этого "сине-гранатовых" ожидает матч против Динамо в Киеве в рамках Лиги чемпионов. Этот матч запланирован на вторник, 2 ноября.