Барселона с трудом одолела середняка Ла Лиги и обошла Жирону в турнирной таблице: видео гола

Каталонская Барселона не оставляет надежд догнать Реал и стать чемпионом. Решающий гол в ворота Мальорки положил 16-летний Ламин Ямал.

Барселона – Мальорка 1:0

Гол: Ямал, 73.

В чемпионате Испании 2023-2024 стартовал 28 тур Ла Лиги. В первой игре уикенда действующий чемпион Барселона принимала середняка таблицы Мальорку, пишет 24 канал.

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Все решил гол тинейджера

В прошлом туре команда с Балеарских островов неожиданно переиграла Жирону, которая ведет с Барселоной борьбу за второе место. Кроме того, каталонцы не оставляют надежд навязать Реалу борьбу за чемпионство.

Для этого подопечным Хави нужно было обязательно бить гостей с острова. Барсе это все же удалось сделать, хотя Мальорка дала бой фавориту и держалась больше часа.

Пропустить гости могли еще в середине первого тайма, когда привезли себе пенальти. Однако Райкович парировал удар от Гюндогана. Барса продолжала давить и смогла наконец открыть счет аж на 73 минуте.

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Красивый обводящий удар удался Ямалу, который метров с 13-ти положил мяч в дальнюю "девятку". В итоге этот гол стал победным, Барселона обошла Жирону и вышла на второе место. Расстояние от Реала составляет пять баллов, но у мадридцев есть игра в запасе.

Видеообзор гола Ламина Ямала