Не так страшен зверь, как его рисуют: анонс на матч Лиги чемпионов Барселона – Динамо

В среду, 20 октября, киевское Динамо на выезде сыграет против каталонской Барселоны на "Камп Ноу". Какие шансы у киевлян дать бой "подбитой" Барселоне – читайте на Спорт24.

Барселона – Динамо: главное

Что: матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов

Где: Барселона, "Камп Ноу"

Когда: среда, 20 октября, 19:45

Трансляция: Megogo, Воля

К слову Ключевая битва за еврокубки: прогноз на матч Барселона – Динамо в Лиге чемпионов

История встреч

Барселона и Динамо встречались в Лиге чемпионов 2020/21. Тогда на Камп Ноу "бело-синие" проиграли 1:2, а в Киеве подверглись разгрому 0:4.

В общем команды сыграли между собой 10 матчей – 7 поединков выиграли "сине-гранатовые", а еще 3 игры завершились триумфом Динамо.

Последние матчи команд

Барселона

Барселона после двух туров находится на последнем месте в своей группе. Каталонский клуб до сих пор не набрал ни одного очка. Более того, команда Рональда Кумана пока не забила ни одного мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Несмотря на все проблемы, сложно было представить, что у Барсы будет такой ужасный старт.

В первом туре Барселона попала под Баварию. Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:0 в пользу рекордмастера. А через две недели Барсу разгромила Бенфика – тоже со счетом 3:0.

Несмотря на постоянные слухи в СМИ, руководство Барселоны не стало увольнять Кумана. И, наверное, это правильное решение, учитывая кардинальные изменения в составе команды, костяк которой теперь составляют молодые футболисты, недавние выпускники клубной академии.

Динамо

Между тем Динамо занимает третье место. В активе киевлян уже есть одно очко. В стартовом туре чемпион Украины сыграл вничью с Бенфикой. Игра в столице Украины завершилась со счетом 0:0. В том матче Динамо повезло, соперник был лучше и вполне мог победить.

А потом был погром от Баварии. В Мюнхене команда Мирчи Луческу одержала пять мячей и ни разу не забила. Но по этой игре судить о силе Динамо точно не стоит, от Баварии сейчас получают абсолютно все, исключений практически не бывает.

Также стоит добавить, что в конце сентября Динамо с треском проиграло Шахтеру (0:3) в матче за Суперкубок Украины. А вот встреча с "горняками" в рамках УПЛ в начале октября завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

Барселона проиграла четыре из пяти последних игр Лиги чемпионов (1 ничья);

Каталонцы выиграли семь из последних 10 домашних матчей с украинскими клубами (поражение – 2, ничья – 1);

Динамо лишь раз побеждало в Испании – в 1997 году; результаты остальных игр: ничьих – 5, поражений – 9.

Безвыигрышная серия над испанскими клубами у Динамо насчитывает 18 поединков (ничьих – 7, поражений – 11).

Барселона – Динамо: прогноз Favbet

В прошлом году киевляне дали Барселоне бой на "Камп Ноу". Но несмотря на это в букмекерской компании Favbet все равно считают каталонцев фаворитом игры. Победу хозяев поля оценивают коэффициентом 1,28.

Относительно шансов подопечных Мирчи Луческу, то на победу Динамо букмекеры предлагают коэффициент 11. Для киевлян положительным результатом будет и ничья, которая оценена коэффициентом 6,20.

В действующем розыгрыше Лиги чемпионов Барселона и Динамо еще не забивали голов. Букмекеры предлагают коэффициент 1,97 на то, что эта серия прервется и в очной игре обе команды будут отмечены голами.