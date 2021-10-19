Барселона – Динамо: где смотреть

Стартовый свисток судьи на "Камп Ноу" в Барселоне прозвучит в 19:45. Посмотреть интересный матч Барселона – Динамо в Украине можно будет двумя способами:

К слову Не так страшен зверь, как его рисуют: анонс на матч Лиги чемпионов Барселона – Динамо

на платформе Megogo. Именно они являются официальными трансляторами Лиги чемпионов в Украине. Поэтому онлайн поединок Барселона – Динамо можно будет легально посмотреть именно у них.

у провайдера "Воля". Абоненты этого провайдера могут дополнительно подключить показ матчей Лиги чемпионов.

История встреч

Барселона и Динамо встречались в Лиге чемпионов 2020/21. Тогда на Камп Ноу "бело-синие" проиграли 1:2, а в Киеве подверглись разгрому 0:4.

В общем команды сыграли между собой 10 матчей – 7 поединков выиграли "сине-гранатовые", а еще 3 игры завершились триумфом Динамо.