Свитолина сенсационно уступила в 1/16 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина 5 июня сыграла матч 3 круга Ролан Гаррос-2021. Соперницей Свитолиной была представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Барбора Крейчикова – Элина Свитолина 2:0 (6:3, 6:2)

Элина Свитолина и Барбора Крейчикова впервые встретились на корте. Поединок продолжался 1 час и 40 минут.

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Первый сет для украинки начался удивительно неудачно: она сразу потеряла свою подачу. Хотя позже ей удалось сделать обратный брейк и повести – 3:2, но полностью забрать инициативу она не смогла – Барбора Крейчикова выиграла 10 геймов из следующих 12.

Ключевым моментом в первом сете можно назвать восьмой гейм на подаче чешской теннисистки. Он длился более 18 минут и украинка имела 4 брейк-пойнта, но реализовать их не удалось. Барбора Крейчикова смогла дожать и в итоге забрала сет – 6:3.

Во втором сете Элина Свитолина взяла лишь одну свою подачу из четырех и проиграла партию со счетом 2:6. Итоговый счет зафиксировал победу чешки – 6:3, 6:2.

Элина Свитолина в третий раз за последние 5 сезонов не смогла преодолеть третий раунд Открытого чемпионата Франции.

По итогам Ролан Гаррос Элина Свитолина либо останется на шестом месте в мировом рейтинге, либо опустится на седьмое (если выиграет турнир Серена Уильямс).