Байден прочитал письмо от баскетболистки, задержанной в России

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер находится под арестом в России. Ее обвиняют в контрабанде.

Байден обещает помочь спортсменке

Баскетболистка написала 4 июля письмо президенту США Джо Байдену с просьбой помочь ей уехать из России. Она просит не забывать об американских узниках в РФ.

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Байден прочитал письмо, которое ему прислала баскетболистка, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы собираемся использовать все возможные инструменты, чтобы вернуть Грайнер домой,

– сказала она.

Что известно о задержании баскетболистки в России

Американку арестовали еще в феврале 2022 года. Грайнер обвиняют в хранении картриджей для электронных сигарет, на которых было запрещено в России гашишное масло.

Баскетболистка обвиняется в контрабанде, за что ей грозит до 10 лет заключения.

В США убеждены, что ее арест политически мотивирован и требуют немедленного увольнения. В мае американское правительство признало Грайнера "незаконно задержанным". Суд над спортсменкой начался 1 июля.

Что Грайнер делала в России

Находилась в России во время межсезонья ВНБА для игр в Екатеринбурге. С этим клубом она четырежды побеждала в Евролиге.