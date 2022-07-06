Байден обіцяє допомогти спортсменці
Баскетболістка написала 4 липня лист до президента США Джо Байдена з проханням допомогти їй виїхати з Росії. Вона просить не забувати про американських в'язнів у РФ.
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Байден прочитав листа, який йому надіслала баскетболістка, повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.
Ми збираємося використати всі можливі інструменти, щоб повернути Грайнер додому,
– сказала вона.
Що відомо про затримання баскетболістки в Росії
Американку арештували ще в лютому 2022 року. Грайнер звинувачують у зберіганні картриджів для електронних сигарет, у яких було заборонене у Росіїгашишне масло.
Баскетболістку звинувачують у контрабанді, за що їй загрожує до 10 років ув'язнення.
У США переконані, що її арешт є політично вмотивованим та вимагають негайного звільнення. У травні американський уряд визнав Грайнер "незаконно затриманою". Суд над спортсменкою розпочався 1 липня.
Що Грайнер робила в Росії
Перебувала в Росії під час міжсезоння ВНБА для ігор за Єкатеринбург. З цим клубом вона чотири рази перемагала в Євролізі.