Байден обіцяє допомогти спортсменці

Баскетболістка написала 4 липня лист до президента США Джо Байдена з проханням допомогти їй виїхати з Росії. Вона просить не забувати про американських в'язнів у РФ.

До теми Не забувайте про мене, – баскетболістка, яку арештували в Росії, написала емоційний лист Байдену

Байден прочитав листа, який йому надіслала баскетболістка, повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Ми збираємося використати всі можливі інструменти, щоб повернути Грайнер додому,

– сказала вона.

Що відомо про затримання баскетболістки в Росії

Американку арештували ще в лютому 2022 року. Грайнер звинувачують у зберіганні картриджів для електронних сигарет, у яких було заборонене у Росіїгашишне масло.

Баскетболістку звинувачують у контрабанді, за що їй загрожує до 10 років ув'язнення.

У США переконані, що її арешт є політично вмотивованим та вимагають негайного звільнення. У травні американський уряд визнав Грайнер "незаконно затриманою". Суд над спортсменкою розпочався 1 липня.

Що Грайнер робила в Росії

Перебувала в Росії під час міжсезоння ВНБА для ігор за Єкатеринбург. З цим клубом вона чотири рази перемагала в Євролізі.