Гол в стиле каратэ не спас Днепр-1 от поражения в матче против АЗ в Лиге конференций: видео

Днепр-1 не смог обыграть на выезде АЗ Алкмаар в матче Лиги конференций. Из-за поражения команда финишировала на втором месте в группе.

АЗ – Днепр-1 2:1

Голы: Одгорд, 8, Павлидис, 87 – Довбык, 40

Днепр-1 в этом матче нужно было выигрывать. Все для того, чтобы финишировать на первом месте в группе. Ведь оно дает выход в 1/8 финала Лиги конференций. Со второго места команда выходит в 1/16 финала.

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Еще одна причина – взять реванш за поражение в первом круге.

Однако украинская команда начала матч очень неудачно. И уже на восьмой минуте пропустила гол. После навеса от Карлссона в штрафную, Одгорд сумел головой отправить мяч под штангу ворот Макса Валефа. Здесь следует отметить ошибку Сарапия, оставившего нападающего без опеки.

Днепряне могли ответить своим голом довольно быстро. Уже через несколько минут опасно пробивал Пихаленок, но голкипер среагировал на удар. Через минуту момент был и у Довбика, но ему тоже не удалось забить.

В середине первого тайма команды обменялись опасными выпадами. Сначала дальний удар нанес Бабенко. Голкипер даже не среагировал, но мяч разминулся со стойкой ворот.

Ответ хозяев был значительно острее. Одгорд получил мяч в штрафной и опасно пробивал. Лишь незначительный рикошет помог избежать гола – мяч опустился на сетку ворот уже за линией поля. А после подачи с углового уже Макс Валеф продемонстрировал свое голкиперское мастерство после удара Бейкама.

Днепр-1 сравнял счет в матче незадолго до перерыва. После прострела Амаша с левого фланга, Довбик опередил оппонента и в прыжке ногой отправил мяч в ворота нидерландского клуба.

В начале второго тайма Днепр-1 чуть снова не пропустил. И снова неудачно сыграл Сарапий. В этот раз он отдал слабый пас на голкипера в штрафной. Его пытался перехватить игрок АЗ. Макс Валеф чуть ли не в подкате выбил мяч у него из-под ног, но точно на Павлидиса. Нападающий пробивал уже по пустым воротам, но пробил мимо.

В течение второго тайма Макс Валеф чаще вступал в игру, чем его оппонент у противоположных ворот. Игроки АЗ упустили несколько случаев забить. Могли забивать Карлссон и Керкез.

А в конце матча тот же Павлидис со второй попытки забил. И снова навес с фланга, и снова удар головой.

Днепр-1 мог спасти ничью в этом матче усилием игрока АЗ. Базур, который на 89-й минуте вышел на замену, в компенсированный арбитром времени собственной штрафной пытался головой выбить мяч. Направил его в угол собственных ворот. И только голкипер в прыжке сумел дотянуться до мяча и отбить его.

Днепр-1 уступил и финишировал на втором месте в группе. Следовательно, команда дальше сыграет в 1/16 финала Лиги конференций. Жеребьевка состоится 7 ноября, а матчи – уже в феврале 2023 года.

Видеообзор матча АЗ – Днепр-1