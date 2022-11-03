Пропускаем на старте: АЗ забивает Днепру-1 после несложного навеса – видео гола

Украинская команда уже гарантировала себе выход в плей-офф, а теперь может еще выиграть группу. Правда, начало встречи в Нидерландах оказалось явно не за Днепром-1.

В четверг Днепр-1 проводит поединок 6-го тура Лиги конференций. Команда Александра Кучера сражается против АЗ из Алкмаара в поединке за победу в группе, пишет 24 канал.

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Начало встречи получилось для гостей из Украины неудачным. Голландцы вышли вперед уже на 8-й минуте. После навеса от Карлссона первым на мяче очутился Одгорд. Никто из защитников Днепра-1 не успел помешать датчанину пробить Валефа.

Видео гола Одгорда:

Напомним, что Днепр-1 уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги конференций. Представитель УПЛ идет вторым в квартете, отставая от лидера АЗ на два балла. Победа в этой игре позволит днепрянам выиграть группу и выйти сразу в 1/8 финала турнира.

Турнирная таблица перед 6 туром