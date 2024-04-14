Миша любит скорость: Мудрик похвастался крутым авто

Украинский вингер Михаил Мудрик показал автомобиль, которым ездит по Лондону. Футболист Челси похвалився дорогим придбанням.

На своей странице в инстаграме Михаил Мудрик опубликовал фото роскошного автомобиля Audi SQ8. Это мощный немецкий кроссовер последней модели.

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Роскошное авто за кругленькую сумму

Вингер лондонского Челси является одним из самых быстрых игроков Английской Премьер-лиги. Поэтому Михаил не изменил своим принципам и при выборе автомобиля.

Максимальная скорость спортивного кроссовера составляет 250 километров в час. Время разгона внедорожника до 100 км/ч составляет 4,8 секунды.

В Украине Audi SQ8 стоит более 110 тысяч долларов.

Мудрик показал свой автомобиль / инстаграм Михаила Мудрика

Напомним, что Михаил Мудрик стал самым дорогим украинским игроком. За трансфер талантливого вингера Шахтер получил 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне украинец сыграл за "синих" 33 матча, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Улучшить свою статистику Мудрик сможет в понедельник, 15 апреля. В матче 33 тура АПЛ Челси сыграет против Эвертона.