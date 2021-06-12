Автогол впервые стал дебютным голом на Евро: как Демирал забил в собственные ворота – видео

Болельщикам пришлось ждать 53 минуты в матче-открытии Евро-2020 Турция – Италия, чтобы увидеть первый гол на чемпионате Европы. Итальянцами удалось отличиться с помощью Турции.

Демирал вошел в историю чемпионатов Европы

Результативная атака Италии добралась до ворот Турции довольно неожиданно. Бриллиант Интера Николо Барелла получил мяч в глубине поля и сразу отдал на ход Берарди в штрафной.

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Быстрый хавбек Сассуоло посадил на пятую точку Мераша и выполнил прострел вдоль ворот Чакира. Адресатом передачи должен был стать лидер Лацио Иммобиле.

Но, к сожалению, для Иммобиле, который свой гол в матче забьет впоследствии, мяч в ворота срезал защитник турок Мерих Демирал. Мяч залетел в ворота Турции от туловища защитника Ювентуса.

Демирал точно вписал себя в историю чемпионатов Европы, ведь первым забитым мячом на Евро впервые в истории турнира стал автогол.

Смотрите видео автогола Демирала