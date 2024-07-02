Турция забивает Австрии на первой минуте: видео гола в матче 1/8 финала Евро-2024

Матч между сборными Австрии и Турции закрывал программу игрового дня. Соперники проводили встречу в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Путевку в четвертьфинал Австрия и Турция разыграли в Лейпциге. "Лунные звезды" агрессивно начали встречу, пишет 24 Канал.

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Уже на первой минуте матча мяч оказался в сетке ворот. Мерих Демирал удачно сыграл на добивании и пробил под перекладину.

Видео гола Демирала

Кстати, этот гол стал самым быстрым и в истории чемпионатов Европы. Демирал отличился на 58-й секунде. Предыдущее достижение принадлежало Роберту Левандовскому. польскому форварду в четвертьфинале Евро-2016 понадобилось 1 минута и 40 секунд, чтобы забить Португалии.