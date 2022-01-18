Австралийский теннисист Кирьос выпил с фанами пиво после победы на Australian Open: видео

Австралийский теннисист Ник Кирьос удачно стартовал на Australian Open 2022. В первом круге теннисист одержал победу и ярко отпраздновал ее в кругу фанатов.

Кириос повеселил фанатов

В 1/64 финала Кирьос одолел представителя Великобритании Лиама Броуди. Ник победил со счетом 3:0 (6:4, 6:4, 6:3).

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Самое интересное началось после поединка. Ник пошел поздороваться к родным фанатам, которые пришли поддержать его. Кириос раздавал автографы, и вдруг ему предложили пиво.

Сперва теннисист задумался, стоит ли ему пить хмельной напиток, после чего все же сделал один глоток.

Смотрите видео как Кириос пил пиво с фанатами

Несмотря на то, что Australian Open домашний для Кирьоса турнир, австралиец никогда не доходил до финала на кортах Мельбурна. Лучший его результат – 1/4 финала в 2015 году.

В 2022 году Нику также будет тяжело пробиться в решающий матч, ведь уже в следующем круге он встретится со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым из России.