Австралийский Брисбен выбран столицей летней Олимпиады 2032 года

Австралия в третий раз в своей истории примет летние Олимпийские игры. На этот раз честь быть хозяином соревнований выпала Брисбену.

Решение о том, что Брисбен примет Олимпиаду-2032, приняли на заседании Международного олимпийского комитета в среду, 21 июля. Во время голосования 72 голоса было за, и только 5 – против. Еще трое воздержались.

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Однако о том, что Брисбен примет Олимпиаду-2032, было известно заранее, так как других конкурентов у австралийского города во время голосования не было. Остальные кандидаты отпали еще на предыдущих этапах. А за месяц до этого исполнительный комитет МОК поддержал кандидатуру именно Брисбена.

Для Австралии это будет третий случай в истории, когда страна примет Олимпиаду. Впервые это было в 1956 году, когда соревнования состоялись в Мельбурне. В 2000 году Олимпийские игры состоялись в Сиднее.

Результаты голосования в Брисбене встретили огромным фейерверком.

23 июля 2021 года стартуют XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Они должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на год.

В 2024 году столицей Олимпиады будет Париж. В 2028 году – Лос-Анджелес. Стоит отметить, что за эти два города, как хозяев Олимпиады, проголосовали вместе. Американский город согласился снять свою кандидатуру в пользу Парижа при условии, что в 2028 году соревнования проведут именно в США.

Стоит отметить, что МОК уже выбрал город проведения летней Олимпиады в 2032 году, но пока неизвестно, где пройдут зимние Олимпийские игры в 2030 году. В 2022 году соревнования проведут в Пекине, а в 2026 году – в Милане и Кортина-д'Ампеццо.