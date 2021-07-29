Австралийка с помощью презерватива починила свой каяк и получила медаль на Олимпиаде-2020

Австралийская байдарочница Джессика Фокс была вынуждена ремонтировать свой каяк во время выступлений на Олимпиаде-2020 в Токио. Помог в ремонте презерватив, который выдают спортсменам на Играх.

После первых выступлений на Олимпиаде, каяк Джессики Фокс был поврежден спереди. Поэтому его пришлось срочно ремонтировать. Чтобы углерод лучше держался, сверху на него натянули презерватив.

Вот это да Тренер надавал пощечин дзюдоистке перед ее выступлением на Олимпиаде: видео

"Держу пари, вы никогда не знали, что презервативы можно использовать для ремонта каяка. Очень эластичный, очень прочный. Это дает углероду гладкую обработку", – подписала видео в инстаграме Джессика Фокс.

Стоит добавить, что использовала спортсменка те презервативы, которые выдают организаторы Олимпиады. Но на этот раз они попросили не использовать их по назначению из-за коронавирусных ограничений.

На отремонтированном каяке Джессика Фокс заняла третье место в слаломе. А вот уже на каноэ австралийка одержала победу.