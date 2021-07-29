Після перших виступів на Олімпіаді, каяк Джессіки Фокс був пошкоджений спереду. Тож його довелося терміново ремонтувати. Щоб вуглець краще тримався, зверху на нього натягнули презерватив.

Оце так Тренер надавав ляпасів дзюдоїстці перед її виступом на Олімпіаді: відео

"Б'юсь об заклад, ви ніколи не знали, що презервативи можна використовувати для ремонту каяка. Дуже еластичний, дуже міцний. Це надає вуглецю гладку обробку", – підписала відео в інстаграмі Джессіка Фокс.

Варто додати, що використала спортсменка ті презервативи, які видають організатори Олімпіади. Але цього разу вони попросили не використовувати їх за призначенням через коронавірусні обмеження.

На відремонтованому каяку Джессіка Фокс посіла третє місце у слаломі. А от вже на каное австралійка здобула перемогу.