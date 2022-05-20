Австралии передали право на проведение ЧМ по плаванию: турнир должен был состояться в России

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году состоится в Австралии. О новом месте проведения сообщила пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (FINA) на официальном сайте организации.

Российский спорт двигается в знакомом направлении

Чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне 2022 должен был состояться в России (Казань). Однако после развертывания полномасштабной войны против Украины FINA отобрала у РФ право на проведение международных соревнований, а также запретила участие российских спортсменов в турнирах.

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Соревнования пройдут в австралийском Мельбурне. Турнир продлится с 13 по 18 декабря 2022 года.

Мельбурн впервые примет подобный турнир. В 2007 году в этом городе был чемпионат мира на длинной воде, а также ряд этапов Кубка мира. Также Австралия принимала "большие" чемпионаты мира в 1991 и 1998 годах.

На последнем чемпионате мира на короткой воде-2021 в Абу-Даби Украина завоевала одну медаль: "бронзу" на 1500 метров свободным стилем принес Михаил Романчук.

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