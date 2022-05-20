Австралии передали право на проведение ЧМ по плаванию: турнир должен был состояться в России
Источник:FINA
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году состоится в Австралии. О новом месте проведения сообщила пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (FINA) на официальном сайте организации.
Российский спорт двигается в знакомом направлении
Чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне 2022 должен был состояться в России (Казань). Однако после развертывания полномасштабной войны против Украины FINA отобрала у РФ право на проведение международных соревнований, а также запретила участие российских спортсменов в турнирах.
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Соревнования пройдут в австралийском Мельбурне. Турнир продлится с 13 по 18 декабря 2022 года.
Мельбурн впервые примет подобный турнир. В 2007 году в этом городе был чемпионат мира на длинной воде, а также ряд этапов Кубка мира. Также Австралия принимала "большие" чемпионаты мира в 1991 и 1998 годах.
На последнем чемпионате мира на короткой воде-2021 в Абу-Даби Украина завоевала одну медаль: "бронзу" на 1500 метров свободным стилем принес Михаил Романчук.
Санкции против России
- В марте Международная федерация плавания (FINA) на фоне вторжения России в Украину отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.
- Согласно решению, российские и белорусские спортсмены пропустят чемпионат мира по водным видам, который состоится в Будапеште с 18 июня по 3 июля 2022 года.
- В апреле Международная Федерация также сообщила о 9-месячной дисквалификации россиянина Евгения Рылова.
- Все потому, что российский атлет присутствовал на митинге в "Лыжниках", посвященном 8-летней оккупации Крыма.
- Решение о лишении права российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участвовать в мероприятиях FINA до конца 2022 остается в силе. То есть отстранение Рылова – индивидуальное наказание спортсмена за его позицию.
- Кроме отстранения, Рылов также потерял спонсора из-за поддержки войны в Украине.