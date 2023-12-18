Ависпа Фукуока – Шахтер: онлайн-трансляция благотворительного матча в поддержку Украины

В понедельник, 18 декабря, Шахтер проведет свой последний матч в 2023 году. "Горняки" проведут товарищеский матч против японского Ависпа Фукуоки.

Начало благотворительного матча в Токио в 12:00 (по киевскому времени). Прямую трансляцию поединка донецкого клуба, который состоится на Японском национальном стадионе, можно будет просмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.

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Матч в поддержку Украины

Донецкий коллектив отлично приняли в столице Японии. Вероятно, такой поддержки и теплого приема "горняки" не ожидали. Теперь "кроты" отблагодарят за это отличную игру на футбольном поле.

Для обоих клубов это будет последний перед отпуском.

Ависпа Фукуока – японский клуб, выступающий в первом дивизионе Джей-лиги. В текущем сезоне будущий соперник Шахтера занял лишь 7-е место, набрав в 51 балл в 34 турах.

Относительно Шахтера, подопечные Марино Пушича закончили первую часть сезона УПЛ на 4-м месте, набрав 31 очко. До лидера Кривбасса у "горняков" отставание всего в 3 пункта.

Что касается еврокубковых дел, то дончане закончили групповой раунд ЛЧ на 3 месте. В их активе было 9 очков. Для выхода в плей-офф "кротам" нужно было побеждать в последнем туре Порту, но этого не произошло. Поэтому евровесну "горняки" начнут в Лиге Европы.

Отметим, что поединок можно будет посмотреть не только на клубном ютуб-канале Шахтера. Матч будет транслировать Общественное Спорт.

Все вырученные деньги от продажи билетов и рекламы во время матча пойдут на помощь украинскому народу, пострадавшему от полномасштабной войны против России.

Ависпа Фукука – Шахтер: онлайн-трансляция