Хэмилтон праздновал, когда я был в больнице, – Ферстаппен возмутился после жуткой аварии

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и нидерландец Макс Ферстаппен ведут борьбу за чемпионство в Формуле-1. В воскресенье, 18 июля, состоялось гран-при Великобритании, на старте которого оба гонщика столкнулись.

Ферстаппен: Очень разочарован тем, что меня так вынесли

Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись на первом круге, после чего лидер чемпионата влетел в барьеры. Зато Льюис продолжил гонку и получил 10 секунд штрафа. Но это не помешало ему одержать победу.

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Ферстаппен обвинил своего главного конкурента в опасных действиях и неуважении.

Рад, что со мной все в порядке. Очень разочарован тем, что меня так вынесли. Штраф нам не помог, и он не соответствует опасному маневру Льюиса. Я смотрел празднование, когда еще был в больнице – это пренебрежительное и неспортивное поведение, но проехали,

– написал Макс.

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Хэмилтон: не думаю, что я должен за что-то извиняться

Вместе с тем, Хэмилтон не признал вину в аварии и не согласился со штрафом. Об этом сообщает Motorsport Week.

"Не думаю, что я должен за что-то извиняться, мы здесь занимаемся гонками. Я слышал, что Макс в больнице, и это определенно меня беспокоит. Никто из нас не хочет, чтобы соперник получил травму, и у меня никогда не было таких намерений. Так что очень надеюсь, что он в порядке.

Я с ним свяжусь, чтобы убедиться, что с ним все нормально, а потом мы снова будем бороться. Впереди много тяжелых гонок, и нам нужно найти баланс.

Я не согласен со стюардами, но не буду унывать и продолжу работу. Я не собираюсь ныть по этому поводу – у каждого свое мнение, и мне все равно, что думают люди. Я делаю то, что делаю", – сказал Хэмилтон.