По сообщению местных СМИ, пассажирами автобуса являлась юношеская команда под названием Esporte Clube Vila Maria Helena. Ночью они возвращались с футбольного турнира под названием Copa Nacional.

Читайте также Играют с узбеками: россияне жалуются, что команды из Венгрии и Болгарии отказали им в спарринге

Пострадавшие были чемпионами своей возрастной группы

Во время движения автобус свалился с 10-метрового моста. В транспортном средстве, кроме водителя, находились 28 футболистов в возрасте 14 – 17 лет, а также четверо членов тренерского штаба.

По предварительным данным, погибли четверо – один взрослый и трое подростков. Еще 28 человек получили ранения разной степени тяжести.

Сложностей проведению спасательной операции придавало то, что автобус упал вверх дном. Причины аварии не сообщаются. Одной из версий ДТП считается ошибка водителя автобуса, который не справился с управлением.

Подростки на борту были игроками любительской команды Esporte Clube Vila Maria Helena. Они являлись чемпионами турнира в категории до 18 лет и вице-чемпионами в категории до 16 лет.

Поврежденный автобус футбольной команды / ge.globo

Спасатели получают пострадавших / ge.globo