Десятки велосипедистов попали в ловушку: на этапе Тур де Франс произошла масштабная авария
Источник:DW
На 14-м этапе Тур де Франс произошел масштабный завал велосипедистов. Организаторам пришлось остановить гонку.
По дорогам Франции идет велогонка Тур де Франс. В шоссейном гранд-туре принимают участие 22 команды.
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Коварный спуск
На 14 этапе велогонки произошла масштабная авария. Инцидент произошел за 146 километров до финиша. Один из велосипедистов подскользнулся на повороте горного спуска.
В результате 25 спортсменов, двигавшихся со скоростью 50 км/ч, оказались на асфальте, а еще 50 были заблокированы.
Испанца Антонио Педреро вынесли на носилках, а южноафриканского велогонщика Луи Мейнтьеса госпитализировали со сломанной ключицей. Позже вынужден был покинуть соревнования еще и колумбиец Эстебан Чавес. Другие велогонщики обошлись ссадинами.
Момент аварии на 14-м этапе Тур де Франс: смотрите видео
Организаторам пришлось на 25 минут остановить гонку. В течение этого времени спортсменам оказывали помощь. Это была первая массовая авария в этом году на Туре.К слову. Победителем 14-го этапа стал испанец Карлос Родригес. Дистанцию в 151,8 километра он преодолел за 3 часа 58 минут и 45 секунд. В генеральной классификации представитель команды Ineos Grenadiers занимает 3 строчку.
Что известно о Тур де Франс-2023
- Напомним, Тур де Франс стартовал 1 июля 2023 года в испанском Бильбао.
- Маршрут включает 21 этап. Финиш финального этапа состоится на Елисейских полях в Париже 23 июля.
- На старт гонки вышли 179 велосипедистов из 22 команд.
- В настоящее время лидером общей классификации Тур де Франс является Йонас Вингегор из Дании.