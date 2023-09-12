"Хотеть не вредно": Петраков унизил игрока Черноморца, который хочет играть за сборную Армению

Украинский тренер пренебрежительно высказался об Артуре Авагимяне. Специалист считает, что этнический армянин не имеет права рассчитывать на вызов в сборную.

Сборная Армении уступила Хорватии в матче квалификации Евро-2024. Команда под руководством Александра Петракова уже второй раз проиграла и поставила под угрозу выход на чемпионат Европы.

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Очередной стендап Петракова

После игры украинский тренер в очередной раз дал странную пресс-конференцию. Петракова спросили о возможном вызове в сборную Армении Артура Авагимяна, выступающего за Черноморец. Александр Васильевич довольно пренебрежительно высказался об игроке.

Я не считаю, что он сейчас сильнее исполнителей, которые есть у меня. Здесь велика конкуренция именно в атакующем звене. У Армении нет вратарей, нет защитников, нет опорных полузащитников. Где нападающие? Все вингеры и под нападающими. Вот в чем загвоздка. Я не могу брать 10 человек. Эти ребята, которые уже в составе, мне нравятся: Мкртчян, Сперцян, Селараян. Лукас из США, люди призжают. Это тоже нужно понимать. Бриаско 25 часов летел, это нужно уважать. А я буду вызывать из Черноморца, потому что он захотел? Хотеть не вредно. Для начала этот человек знаете, что должен сделать? Он должен приехать в Армению, подать документы и получить паспорт. Стать гражданином Армении, но он этого не делает. Пусть придет и скажет: "Я – гражданин Армении". Он украинец, у него паспорт украинский. Вот и все. Это мое личное мнение,

– заявил Петраков.

Кто такой Артур Авагимян

26-летний Авагимян имеет армянские корни, но родился в Мариуполе и является украинцем. На молодежном уровне Артур поиграл за Ильичевец и Шахтер.

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Кроме Мариуполя на взрослом уровне вингер выступал за киевский Арсенал, ереванский Алашкерт, Александрию и одесский Черноморец. Кроме того, на счету Авагимяна 22 матча за разные юношеские сборные Украины от U-16 до U-19.