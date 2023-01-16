На матче украинки на Australian Open вывесили российский флаг: возмутительное фото

Российские теннисисты и теннисистки были допущены к участию на Australian Open, но под нейтральным флагом. И все же на трибунах появляется российский "триколор", чем вызывает негативную реакцию.

Теннисный мир не стал столь единодушным в отстранении российских спортсменов за войну, которую их страна начала против Украины. Потому и на Australian Open разрешили выступать российским теннисистам и теннисисткам. Правда под нейтральным флагом.

Так случилось, что во время жеребьевки украинке Екатерине Байндль пришлось играть именно против россиянки Камиллы Рахимовой. И на этот матч один из зрителей пришел с большим российским флагом, развернув его на трибунах. Правда россиянке это не очень помогло, и украинка выиграла этот матч.

Такой поступок возмутил немало фанатов тенниса. Ведь этот прапор было вывешено на матче украинки после ракетного удара россиян по Днепру, когда одна из ракет попала в многоэтажку, полностью уничтожив ее. И унеся жизни не менее 40 человек. Трое из них – дети.

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Реакция на российский флаг

На этот позорный поступок отреагировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

"Я решительно осуждаю публичное демонстрирование флага России во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Открытом чемпионате Австралии. Я призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику "нейтрального флага", – написал Василий Мирошниченко.

Украинская теннисистка Марта Костюк тоже опубликовала твит с этой фотографией, подписав ее "Нет слов".