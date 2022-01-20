Australian Open: Костюк и Ястремская "на зубах" вышли во второй круг парного разряда
20 января 2022 , 07:22Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский дуэт Марта Костюк – Даяна Ястремская пробился во второй круг турнира серии Гренд Слэм – Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.
Даяна Ястремская/Марта Костюк – Кори Гауфф/Кэти Макнелли 5:7, 6:4, 7:5
К слову Костюк станет следующей звездой тура, – соперница украинки на Australian Open
В тяжелом поединке первого круга соревнований украинки тяжело обыграли дуэт из США – Кори Гауфф/Кэти Макнелли – 5:7, 6:4, 7:5.
Поединок длился 2 часа и 23 минуты.
Статистика матча:
В поединке второго круга парного разряда дуэт Костюк/Ястремская встретится с итальянско-британской парой Жасмин Паолини/Хезер Уотсон. Матч состоится в пятницу, 21 января.
- Марта Костюк и Даяна Ястремская впервые сыграют во втором раунде Australian Open в парном разряде.
- Личный рекорд Костюк в парной сетке на турнирах Гренд Слэм – четвертьфинал на Ролан Гаррос-2020, Даяна Ястремская раньше играла в третьем круге на US Open-2021.