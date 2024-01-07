Украинцы узнали соперников на Australian Open-2024: есть ли среди них "нейтральные" теннисисты

Уже 8 января стартует квалификационный раунд Australian Open-2024. Сразу шесть украинских представителей начинают свой путь из первого круга.

В женском турнире квалификации Открытого чемпионата Австралии примут четыре украинских теннисистки. В мужском разряде будут соревноваться двое украинцев.

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С кем сыграют украинцы

Все шестеро уже узнали соперников, с которыми встретятся в первом круге престижного турнира. Даяна Ястремская, которая из этого списка наиболее узнаваема, сойдется с 223-й ракеткой мира из Хорватии Леей Бошкович.

Даяна Ястремская (№98 WTA, Украина) – Леа Бошкович (№223 WTA, Хорватия)

Дарья Снигирь (№136 WTA, Украина) – Синья Краус (№199 WTA, Австрия)

Юлия Стародубцева (№157 WTA, Украина) – Мартина Капурро Таборда (№153 WTA, Аргентина)

Екатерина Завацкая (№174 WTA, Украина) – Армони Тан (№231 WTA, Франция)

В мужском разряде Украину будут представлять двое теннисистов – Виталий Сачко и Илья Марченко.

Виталий Сачко (№169 ATP, Украина) – Денис Евсеев (№190 ATP, Казахстан)

Илья Марченко (№220 ATP, Украина) – Нерман Фатич (№217 ATP, Босния и Герцеговина)

В основной сетке уже точно Украина будет представлена четырьмя теннисистками – Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк.

Пять украинцев сразятся в парном разряде – Костюк, Калинина, Надежда и Людмила Киченок, а также Денис Молчанов.

. Основной этап Australian Open-2024 пройдет 14 января и продлится до 28 января. Турнир увеличил сумму призовых к86.5 миллионов австралийских долларов. Победитель одиночного разряда получит 3,15 миллиона, триумфаторы парного разряда – 730 тысяч на команду.