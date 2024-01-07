Украинцы узнали соперников на Australian Open-2024: есть ли среди них "нейтральные" теннисисты
7 января 2024, 12:07Читати новину українською
Источник:Australian Open
Уже 8 января стартует квалификационный раунд Australian Open-2024. Сразу шесть украинских представителей начинают свой путь из первого круга.
В женском турнире квалификации Открытого чемпионата Австралии примут четыре украинских теннисистки. В мужском разряде будут соревноваться двое украинцев.
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С кем сыграют украинцы
Все шестеро уже узнали соперников, с которыми встретятся в первом круге престижного турнира. Даяна Ястремская, которая из этого списка наиболее узнаваема, сойдется с 223-й ракеткой мира из Хорватии Леей Бошкович.
- Даяна Ястремская (№98 WTA, Украина) – Леа Бошкович (№223 WTA, Хорватия)
- Дарья Снигирь (№136 WTA, Украина) – Синья Краус (№199 WTA, Австрия)
- Юлия Стародубцева (№157 WTA, Украина) – Мартина Капурро Таборда (№153 WTA, Аргентина)
- Екатерина Завацкая (№174 WTA, Украина) – Армони Тан (№231 WTA, Франция)
В мужском разряде Украину будут представлять двое теннисистов – Виталий Сачко и Илья Марченко.
- Виталий Сачко (№169 ATP, Украина) – Денис Евсеев (№190 ATP, Казахстан)
- Илья Марченко (№220 ATP, Украина) – Нерман Фатич (№217 ATP, Босния и Герцеговина)
- В основной сетке уже точно Украина будет представлена четырьмя теннисистками – Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк.
- Пять украинцев сразятся в парном разряде – Костюк, Калинина, Надежда и Людмила Киченок, а также Денис Молчанов.